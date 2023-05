POL-OL: +++ Oldenburg: Hoher Schaden nach Kupferdiebstahl +++

Oldenburg (ots) - Bereits am Sonntag, den 21.05.2023, gerät ein Pkw-Fahrer mit seinem Citroen in Bad Zwischenahn beim Abbiegen von der Hermann-Ehlers-Straße in den Woldweg, in einen dort verkehrsbedingt wartenden Ford und beschädigt diesen. Anschließend setzt er seine Fahrt, kann jedoch vom Geschädigten bis zum ...

mehr