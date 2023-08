Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Smartphone-Diebstahl an Haltestelle - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 11.30 Uhr befand sich eine 48-Jährige in Handschuhsheim in der Dossenheimer Landstraße an der Straßenbahnhaltestelle Burgstraße.

Als sie in eine dort ankommende Bahn eingestiegen war, bemerkte sie das Fehlen ihres Smartphones, mit dem sie noch kurz zuvor an der Haltestelle telefoniert hatte.

Zwischenzeitlich hatte sie es in eine unverschlossene Seitentasche ihres Rucksacks gesteckt.

Sie konnte sich lediglich erinnern, dass ihr an der Haltestelle zwei Männer nahe gekommen waren, die aber nicht mit in die Bahn eingestiegen waren. Diese beschrieb sie folgendermaßen: circa 30 Jahre alt, circa 1,70 m groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare und dunkle Kleidung.

Ob es sich dabei um die Täter gehandelt hat und die Feststellung der Identität der beiden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Wer sich zu dieser Zeit ebenfalls an der Bahnhaltestelle befand und etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich daher bitte unter der Telefon-Nummer: 06221 4569-0.

