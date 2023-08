POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Varel - Radfahrer von landwirtschaftlicher Zugmaschine erfasst

Wilhelmshaven (ots) - Am gestrigen Tag wurde der Polizei gegen 14:53 Uhr ein versuchter Einbruchdiebstahl gemeldet. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Die betroffene Wohnung gehört zu einer gemeinnützigen Einrichtung und wird tagsüber für Tagespflege genutzt. Die Tat wurde an einer Terrassentür festgestellt, die sich in der ...

mehr