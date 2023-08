Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Überholmanöver endet beinahe in Frontalzusammenstoß

Bockhorn (ots)

Am 24. August 2023 kam es gegen 8:30 Uhr auf der Bockhorner Straße beinahe zu einem Frontalzusammenstoß aufgrund eines waghalsigen Überholmanövers. Ein Autotransporter mit ungarischem Kennzeichen fuhr als letztes Fahrzeug in einer Fahrzeugschlange auf der B437 in Richtung Varel. Offensichtlich war der Fahrer unzufrieden mit der Geschwindigkeit eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs vor ihm. Zwischen Bockhorn und Seghorn entschloss er sich zu einem Überholvorgang. Dabei überholte er nicht nur den Traktor und die beiden folgenden Fahrzeuge, sondern scherte auch in den Gegenverkehr aus, wodurch ein Kleinbus gezwungen war, stark abzubremsen, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet Zeugen, die Informationen zum Vorfall haben, sich bei der Polizeidienststelle in Varel unter der Telefonnummer 04451 9230 zu melden.

