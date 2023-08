Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern

Sande (ots)

Am 22.08.2023 kam es gegen 8 Uhr in der Berliner Straße in Sande zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Der 57-jährige Fahrzeugführer befuhr die Berliner Straße in Sande, als ihm im unmittelbaren Einmündungsbereich einer Tankstelle ein schwarzer Geländewagen entgegenkam.

Nachdem es aufgrund der offensiven Fahrweise fast zu einem Zusammenstoß gekommen war, der lediglich durch ein Abbremsen des 57-jährigen Wilhelmshaveners verhindert werden konnte, entstand ein Hupkonzert der Empörung über das Fahrverhalten des Anderen.

In der Folge sollte die Missbilligung des Verhaltens verbal kundgetan werden, sodass der Wilhelmshavener aus seinem Fahrzeug ausstieg und den vermeintlichen Vordrängler auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen wollte. Dieses veranlasste seinen 35-jährigen Gegenüber ebenfalls auszusteigen, woraufhin eine Schubserei entstand und diverse Beleidigungen ausgetauscht wurden.

Die verständigte Polizei fertigte mehrere Strafanzeigen und bat die Verkehrsteilnehmer, ihre Fahrt in unterschiedliche Richtungen fortzusetzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell