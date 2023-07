Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 02.07.2023, 10:30 Uhr, bis 09.07.2023, 08:20 Uhr, in ein Gartenhaus in der Straße "Lauter" in Suhl-Goldlauter ein. Über den Keller gelangte der Unbekannte in den Wohnbereich des Gebäudes, um sich dort angekommen sämtlichen Schränken zuzuwenden. Er durchsuchte alles und entwendete schließlich lediglich eine Flasche Knoblauchsoße. Der verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro steht in keinem Verhältnis zur Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0176725/2023.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell