Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchdiebstahl in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Tag wurde der Polizei gegen 14:53 Uhr ein versuchter Einbruchdiebstahl gemeldet. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße. Die betroffene Wohnung gehört zu einer gemeinnützigen Einrichtung und wird tagsüber für Tagespflege genutzt. Die Tat wurde an einer Terrassentür festgestellt, die sich in der Küche der Wohneinrichtung befindet. Der Einbruchsversuch erfolgte im Erdgeschoss der Wohneinrichtung, und es ist anzunehmen, dass der Täter versuchte, über die Terrassentür Zugang zu erlangen. Beim Eintreffen der Polizei war das Metalltor des Hinterhofs weit geöffnet.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Tathergang geben können. Insbesondere wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeidienststelle Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-9420 gebeten.

