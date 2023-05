Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St.Gertrud-Meesenring/ Zwei Polizeibeamte nach Widerstand leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am Donnerstag, den 05.05.2023 gerieten zwei Männern im Meesenring in der dortigen Obdachlosenunterkunft so aneinander, dass einer der Beiden seinem Gegenüber mehrmals ins Gesicht schlug und verletzte. Zwei Polizeibeamte des 3. Polizeireviers Lübeck wurden bei der anschließenden Klärung des Sachverhaltes leicht verletzt. Am gestrigen Abend gegen 19 Uhr erhielt das 3. Polizeireviers in Lübeck einen Anruf aus der benachbarten Obdachlosenunterkunft. Eine Mitarbeiterin bat um Hilfe, da es im Bereich der Gemeinschaftstoiletten zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Schlägen ins Gesicht zwischen zwei Bewohnern gekommen war. Die Polizeibeamten gingen daraufhin in das nebenanliegende Gebäude und trafen dort auf zwei Männer (47 und 42 Jahre) die sich bereits in unterschiedlichen Räumen befanden. Einer der Beiden wurde zudem bereits durch einen Rettungsdienst ärztlich betreut. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme seitens der Polizei verhielt sich der verletzte 47jährige Mann äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, als er versuchte, sich an diesen vorbei zu drängen. Er wurde nun durch die Beamten ergriffen und festgesetzt. Hierbei verletzte er die eingesetzten Beamten leicht. Nachdem ihm die Folgen seiner Handlung nun erklärt wurden, beruhigte er sich und es konnte der Rettungsdienst die Versorgung seiner Wunden wiederaufnehmen. Der verletzte Beamte und die verletzte Beamtin konnten ihren Dienst fortsetzen. Nun müssen sich die beiden Männer wegen dem Tatvorwurf der Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung verantworten, da auch ein Mitarbeiter des Obdachlosenheims während der Ereignisse durch einen der Männer beleidigt wurde.

