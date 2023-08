Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss-Vorfall in Wilhelmshaven: Polizei sucht nach Hundehalterin und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am 23.08.2023 wurde die Polizei Wilhelmshaven gegen 14:30 Uhr über einen Vorfall in der Parkstraße informiert, bei dem eine Person durch einen Hundebiss verletzt wurde. Die verantwortliche Hundehalterin entfernte sich vom Ort des Geschehens.

Nach den vorliegenden Informationen handelt es sich bei den Verursachern um eine Frau und einen Mann. Die Frau führte einen Hund mit sich, während der Mann ein Fernsehgerät oder Monitor bei sich hatte. Die Geschädigten gaben übereinstimmend an, zur Vorfallszeit draußen an einem Café gesessen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Gästin ihren Hund auf dem Schoß. Plötzlich näherte sich von hinten eine junge Frau mit einem Schäferhund. Als die Cafegästin ihre Bedenken äußerte, biss der Schäferhund ihren Hund in den Rücken und ließ nicht los. Bei dem Versuch, die beiden Hunde zu trennen, wurde die Hundehalterin in den rechten Oberarm gebissen und erlitt auch einen leichten Kratzer im Bereich der linken Unterlippe.

Die Hundehalterin wurde aufgefordert, am Ort des Geschehens zu bleiben und auf die Polizei zu warten. Ihr Begleiter, der sich in der Nähe aufhielt, forderte sie jedoch auf, zu ihm zu kommen. Dieser Aufforderung kam sie nach, obwohl sie gebeten wurde, am Ereignisort zu bleiben. Schließlich verließ die Hundehalterin den Ort, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Die verletzte Frau begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Insbesondere werden die junge Frau mit dem Schäferhund und dessen Begleitung gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-9420 zu melden.

