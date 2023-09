POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Sarstedt

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am frühen Samstagmorgen, den 09.09.2023, wurde gegen 03:30 Uhr, ein 29-jähriger Fahrradfahrer aus Freden (Leine) in der Oberstraße in 31162 Bad Salzdetfurth kontrolliert. Bei der folgenden Überprüfung konnte ermittelt werden, dass das von ihm mitgeführte Damenrad in der zurückliegenden Woche in 31171 Nordstemmen entwendet wurde. Einen entsprechenden Eigentumsnachweis zu dem ...

mehr