Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verletzter Mann in der Osterstraße - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim ermittelt gegenwärtig in einem Fall, bei dem ein Mann bereits am frühen Morgen des 02.09.2023 bewusstlos am Boden in der Osterstraße aufgefunden wurde.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde der 30-Jährige Hildesheimer am besagten Samstag vom einem namentlich bekannten Zeugen gegen 04:50 Uhr bewusstlos und mit einer Verletzung im Gesicht auf dem Teilstück zwischen der Wallstraße und der Kaiserstraße entdeckt.

Ein hinzugezogener Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Bei einer späteren Befragung wurde eine leichte Verletzung im Gesicht des 30-Jährigen festgestellt. Unklar ist bisher allerdings, wie es dazu kam und warum der Mann in der Osterstraße lag. Er selbst könne nicht daran erinnern.

Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die womöglich etwas beobachtet haben und Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

