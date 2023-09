POL-MS: Carl-Gustav B.-T. aus LWL-Klinik in Münster vermisst

Münster (ots) - Am Montagmittag (04.09., 12:50 Uhr) hat sich auf der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Lembeck und Reken in Fahrtrichtung Emden ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Sattelzugs aufgrund von gesundheitlichen Problemen vom rechten Fahrstreifen ab und fuhr nach links in die Mittelschutzplanke. Der nachfolgende Pkw konnte ...

