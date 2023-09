Polizei Münster

POL-MS: Zum Sex-Date verabredet und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Die Polizei warnt nach Serie von mehreren Sex-Date-Raubüberfällen vor brutalen Übergriffen.

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in zwei Fällen versucht, Männer nach vermeintlichen Online-Verabredungen zu Sex-Dates auszurauben. Die Männer hatten über unterschiedliche Internetportale mit vermeintlichen Frauen gechattet und ein Treffen vereinbart.

Am frühen Samstagmorgen (2.9., gegen 0 Uhr) begab sich ein 25-Jähriger zu einem so ausgemachten Treffpunkt am Twenteweg. Anstelle seiner Date-Partnerin kamen zwei Männer aus der Dunkelheit und griffen den Mann unmittelbar an. Nach einem Schlag ins Gesicht versuchten sie, sein Portemonnaie und sein Handy zu entwenden. Dem 25-Jährigen gelang jedoch die Flucht. Durch den Schlag wurde er leicht verletzt. Die beiden Täter verschwanden unerkannt.

Am Heekweg wurde am Samstagabend (2.9., 22:15 Uhr) ein 60-jähriger Mann mit Pfefferspray eingesprüht. Als er auf sein Date gewartet hatte, sprachen ihn zwei Männer zunächst an und attackierten ihn anschließend. Die Unbekannten flüchteten auch hier ohne Beute in Richtung eines Parkplatzes. Dort trafen sie auf einen dritten Mann. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 60-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei Münster fragt: Wer kann Hinweise zu tatverdächtigen Personen an den genannten Örtlichkeiten zum genannten Zeitpunkt geben? Hinweise bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell