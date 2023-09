POL-MS: Einladung zum nächsten Fernfahrerstammtisch am 06.09. - Polizei informiert zum Thema "Geisterparker"

Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "17-jähriger Einbrecher in Badewanne erwischt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest" (ots vom 29.08.2023, 09:52 Uhr) Ein Richter hat gegen den 17-jährigen Einbrecher, der am 28.8. von einem Wohnungsinhaber in dessen Badewanne erwischt worden war, Untersuchungshaft erlassen. Der Tatverdächtige hatte zuvor die ...

