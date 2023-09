Polizei Münster

POL-MS: Paketauslieferungsfahrzeug kollidiert im zähfließenden Berufsverkehr der A2 mit Pkw und Lkw - 3 schwer- und eine leichtverletzte Person

Münster, BAB 2, Richtungsfahrbahn Hannover, KM 441,9, zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Castrop-Henrichenburg, Stadtgebiet Recklinghausen (ots)

Am Freitagnachmittag (1.9., 17:31 Uhr) fuhr ein 28-jähriger Paketauslieferungsfahrer aus Dortmund mit seinem Auslieferungsfahrzeug im zähfließenden Berufsverkehr auf einen roten KIA einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bochum auf, bevor er mit dem Auslieferungsfahrzeug in das Heck eines vorausfahrenden LKW krachte. Dort wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit werden, bevor er schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Der 53-jährige litauische LKW-Fahrer kam mit dem Schrecken unverletzt davon. Durch den Aufprall des Paketauslieferungsfahrzeugs auf den Pkw KIA wurde dieser gegen einen schwarzen Smart einer 26 Pkw-Fahrerin aus Recklinghausen geschleudert. Die Smart-Fahrerin wurde leicht, die KIA-Fahrerin und ihre 59-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der unfallbeteiligte KIA und das Paketauslieferungsfahrzeug wurden stark beschädigt, der LKW und der Smart nur leicht beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf 73.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Hannover der A2 fünfeinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

