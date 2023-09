Polizei Münster

POL-MS: Hochwertige Räder zum Kauf angeboten - Polizisten räumen Diebes-Camp

Münster (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (31.8., 23:20 Uhr) in einem Waldstück an der Nobelstraße mehrere hochwertige Pedelecs, Fahrräder und ausgeschlachtete Fahrradteile in einem Camp sichergestellt.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihm an der Örtlichkeit das Diebesgut zum Kauf angeboten wurde. Die eingesetzten Beamten trafen einen 29- und einen 39-jährigen Tatverdächtigen in dem Waldstück an. Im Umfeld fanden sie drei Pedelecs, sechs Fahrräder, zwei Kinderräder, drei Fahrradrahmen, einen E-Scooter und einen Fahrradanhänger, zwei Akkus sowie drei Taschen. Die beiden Männer nahmen die Polizisten fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Gegenstände stellten sie sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell