Polizei Münster

POL-MS: Imbisswagen aufgebrochen - Polizisten stellen Täter auf frischer Tat

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (31.8., 5:11 Uhr) haben Polizisten an der Königsberger Straße einen Einbrecher auf frischer Tat gestellt.

Der Täter hatte gemeinsam mit zwei weiteren Komplizen den Wagen aufgebrochen und war in diesen eingestiegen. Ein Zeuge hörte den dadurch ausgelösten Alarm und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen das Trio noch auf frischer Tat an dem Imbisswagen an. Die Einbrecher ergriffen sofort die Flucht und rannten davon. Noch im Nahbereich nahmen die Polizisten den 21-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung fest. Die Ermittlungen zu den beiden Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell