LPI-G: Briefkästen gewaltsam geöffnet - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 27.03.2023 gegen 19:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw BMW die B 180 von Münsa kommend in Richtung Altenburg. In einer leichten Rechtskurve geriet der Pkw BMW ins Schleudern und prallte links gegen die Betonfahrbahnbegrenzung. Am Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

