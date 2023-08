Polizei Münster

POL-MS: Rotlicht missachtet - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Münster (ots)

Eine 65-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Mittwochabend (30.8., 21:30 Uhr) an der Robert-Bosch-Straße schwer verletzt, als sie eine Rotlicht zeigende Ampel missachtet hatte.

Die Münsteranerin fuhr den Ermittlungen zufolge in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem - bei Grünlicht - kreuzenden Radfahrer. Die 65-Jährige stürzte und verletzte sich am Kopf. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

