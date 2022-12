Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Bestwig/Winterberg/Brilon/Arnsberg (ots)

Bestwig:

Zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in ein Mehrfamilienhaus an der Bundesstraße. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Winterberg:

Unbekannte Täter versuchten Auf der Hütte in ein Ferienhaus einzubrechen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 07.12 und Samstagmorgen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Brilon:

Am Renzelsberg brachen Einbrecher in ein leerstehendes Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum beläuft sich auf über zwei Wochen. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Arnsberg:

In Dreihausen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände. Es gibt keine Täterhinweise. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell