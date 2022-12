Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Junge von Auto erfasst und weggelaufen

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Am Montag, den 05.12.2022 ereignete sich auf der Diemelstraße, Höhe Haus Nr. 11, ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Autofahrer aus Willingen fuhr in Richtung Sauerlandstraße, als ein Junge auf die Straße lief. Nach seinen Angaben kam es trotz Bremsmanöver noch zum leichten Zusammenstoß zwischen seinem Auto und dem Jungen. Der Junge hat dem Autofahrer nach dem Zusammenstoß das Zeichen "Daumen hoch" gegeben und ist dann in Richtung "Am Pumpstein" gelaufen. Der Autofahrer meldete kurze Zeit später den Vorfall. Die Polizei sucht nun den Jungen um festzustellen, dass er auch unverletzt geblieben ist. Er wird vom Autofahrer wie folgt beschrieben: Ca. 10 Jahre alt, schmale Statur und altersentsprechende Größe. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und Hose. Er trug eine dunkle Mütze. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

