POL-KA: (KA) Karlsbad - Missglücktes Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Drei Jugendliche brachen wohl in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen Mitternacht in ein Blumengeschäft in Jöhlingen ein und entwendeten Bargeld. Alle drei Tatverdächtigen konnten durch Polizeibeamte festgenommen werden. Ein Zeuge hatte das Scheibenklirren gehört, als die drei jungen Männer einen Stein ins Schaufenster eines Blumengeschäftes ...

