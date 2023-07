Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer kommt mit Sozia zu Fall und verletzt sich hierbei schwer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen-Göschweiler;]

Am 01.07.2023, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Motorradfahrer zusammen mit seiner 71-jährigen Sozia die L170 von Göschweiler kommend in Richtung Schattenmühle. Aufgrund eines Fahrfehlers kam das Zweirad, nebst Beiwagen, in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang runter. Der Verunfallte und seine Sozia zogen sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst in nahegelegene Kliniken verbracht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Dieses musste durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme ergaben sich geringfügige Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Löffingen war zur technischen Hilfeleistung ebenfalls vor Ort.

