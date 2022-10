Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Streifenwagen mit Stein beworfen

Ermittlungsverfahren eingeleitet und Hinweisgeber gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Nachdem ein Streifenwagen am Samstag (29.10.) von noch unbekannten Tätern mit einem Stein beworfen wurde, hat der Staatsschutz Südhessen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 22 Uhr waren die Ordnungshütenden in ihrem Streifenwagen von der Wilhelm-Leuschner-Straße kommend in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße gefahren, als sie ein Stein im Bereich der Beifahrerseitenscheibe traf. Nach ersten Erkenntnissen kam der Stein aus einer Gruppe von circa fünf bis sechs Jugendlichen heraus geflogen, die sofort die Flucht in Richtung Ortsmitte antraten. An der Scheibe wurde ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro verursacht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Beamtinnen und Beamten haben gleich mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0, zu melden.

