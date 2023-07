POL-FR: Kenzingen: Lamm entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Kaiser-Joseph-Straße / Dreisamstraße ein Feuer aus, welches zwischenzeitlich gelöscht werden konnte. Die Hausbewohner wurden durch die Rettungskräfte evakuiert und in der Folge vor Ort betreut. Insgesamt mussten drei Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht ...

