POL-FR: Gebäudebrand - Freiburg-Altstadt

Freiburg (ots) - Leicht verletzt wurde ein 56-jähriger Autofahrer bei der Kollision mit zwei Straßenbahnen in Freiburg, am Freitag, 30.06.2023, gg. 10.00 Uhr. Ein in Richtung Innenstadt fahrendes Auto setzte dazu an in der Habsburgerstraße, trotz durchgezogener Mittelleitlinie, eine an der Haltestelle Hauptstraße anfahrende Straßenbahn zu überholen. Dabei fiel ...

mehr