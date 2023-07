POL-FR: Emmendingen: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Mittwoch, 28.06.2023, 15:00 Uhr, bis Freitag, 30.06.2023, 11:45 Uhr, wurde in Sexau, Staudenhöfe, auf dem Areal eines landwirtschaftlichen Betriebes, an einer dort abgestellten Zugmaschine ein Steuergerät ausgebaut und entwendet. Zur Tatzeit befand sich die Zugmaschine der Marke "John Deere" auf dem Areal des Betriebes. Durch den oder die Täter wurde an dem Fahrzeug das Motorsteuergerät ...

