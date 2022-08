Horrweiler (ots) - 08.08.2022, 23:25 Uhr Am 08.08.2022, 23:25 Uhr, wurde der Polizei ein Dachstuhlbrand in Horrweiler gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei waren Feuerwehrkräfte bereits vor Ort und löschten den Brand, der sich im Dachbereich entwickelt hatte. Gegen 01.15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 E-Mail: ...

