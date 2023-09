Polizei Münster

POL-MS: Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf begrüßt 264 neue Studierende bei der Polizei Münster

Münster (ots)

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hat heute (1.9.) 258 Kommissaranwärterinnen und -anwärter, vier Regierungsinspektoranwärterinnen und -anwärter sowie zwei Vertragsstudenten am Bildungszentrum Carl Severing Münster begrüßt. Die jungen Frauen und Männer beginnen ab sofort das duale Studium bei der Polizei in der Ausbildungsbehörde Münster.

"Genau jetzt, in diesem Moment beginnt für Sie ein ganz neuer, ein spannender Lebensabschnitt", machte Alexandra Dorndorf deutlich. "Es freut mich, so viele junge Menschen zu sehen, die bereit sind, sich für ihre Mitmenschen und die Sicherheit in unserem Land einzusetzen." Die Studierenden starten heute die dreijährige Ausbildung mit Theorieanteilen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Münster und der praktischen Ausbildung in den Bildungszentren in Schloß Holte-Stukenbrock und Selm-Bork.

