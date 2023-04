Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Mülleimer aus Turnhalle gestohlen

Schwelm (ots)

Unbekannte verschafften sich am Montag (24.04) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Turnhalle an der Holthausstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie diverse Mülleimer aus Edelstahl. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

