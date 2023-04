Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen-Sprockhövel-Ennepetal- Kradkontrollen am Sonntag

Hattingen-Sprockhövel-Ennepetal (ots)

Am vergangenen Sonntag (23.04) führten Kräfte der Polizei EN Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Motorradkontrollen durch. In Hattingen, Sprockhövel und Ennepetal wurden im Laufe des Tages insbesondere die üblichen Freizeitstrecken kontrolliert. Im Rahmen dieser Aktion wurden insgesamt 196 Verwarnungsgelder und 65 Ordnungwidrigkeiten anzeigen ausgestellt. 46 Verwarnungsgelder und 23 Ordnungswidrigkeiten gingen dabei zu Lasten von Motorradfahrern. An 13 Motorrädern wurden technische Mängel beanstandet.

Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung musste einem Hagener Motorradfahrer mit seinem Krad der Marke Honda vorgeworfen werden. Er war bei erlaubten 70km/h mit einer Geschwindigkeit von 122km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren von über 350 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Weiterhin missachtete ein Sprockhöveler Kradfahrer die Anhaltezeichen an der Kontrollstelle Querspange in Sprockhövel. Das Krad bzw. der Halter konnte ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Gegen ihn wird wegen verschiedener Ordnungswidrigkeiten während seiner Polizeiflucht und auch wegen technischer Veränderungen am Motorrad ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Weiterhin muss sein Fahrzeug im Nachgang einem technischen Sachverständigen vorgeführt werden.

Verkehrssicherheit ist der Polizei ein wichtiges Anliegen und wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem sie rücksichtsvoll und umsichtig fahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell