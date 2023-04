POL-EN: Gevelsberg- Öffentlichkeitsfahndung-Wer erkennt die Tatverdächtige?

Sprockhövel (ots) - Ein 64-jähriger wollte am Samstag (22.04) mit seinem VW auf der Eickertstraße in den Kreisverkehr zur Bochumer Straße fahren, als er die darin fahrende 51-jährige Wuppertalerin auf ihrem Motorrad übersah. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Zweiradfahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

mehr