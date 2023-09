POL-FL: Schleswig - Mann sticht auf Ex-Partnerin ein, Polizei verhindert Schlimmeres

Von Leck bis Klanxbüll (ots) - Am Donnerstagmorgen (31.08.23), kam es in der Zeit von 08:10 Uhr bis 09:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt: Ein schwarzer VW Caddy, welcher in der Norderbergstraße in Leck von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, weil das Kennzeichen entstempelt war, entzog sich dieser ...

mehr