Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Diebstahl von 20 Weidepanels/Paddock-Elementen, Polizei sucht Zeugen

Bordelum/Ost-Bordelumfeld (ots)

In der Zeit vom 01.08.23, einem Dienstag, bis Montag (21.08.23) wurden in der Straße Margarethenberg in Ost-Bordelumfeld 20 Weidepanels von einer Koppel entwendet. Es handelt sich um mobile Zaunelemente, die häufig als Paddock oder Roundpen genutzt werden. Die Panels haben jeweils eine Länge von 300 cm und eine Höhe von 160 cm. Sie bestehen aus Stahl und haben einen Gesamtwert von über 2000 Euro. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat Fahrzeuge oder Personen beobachtet, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671-4044900 an die Ermittler zu wenden. Vielen Dank!

