POL-FL: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zweier Autos im Begegnungsverkehr, Polizei sucht weiteren Beteiligten und Zeugen

Almdorf/Nordfriesland (ots)

Am Samstagabend (26.08.23), gegen 22.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Opel Crossland die Kreisstraße von Bohmsteld kommend in Richtung Almdorf. Hinter der Ostenau, in einer Kurve, kam ihm ein anderes Auto entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen im Vorbeifahren mit den linken Fahrzeugseiten zusammen. Das andere Fahrzeug wurde ebenfalls kurz gestoppt und fuhr dann in Richtung Bohmstedt weiter. Es handelte sich vermutlich um ein dunkles Fahrzeug, vermutlich um eine Limousine. An dem Opel entstand ein erheblicher Sachschaden an der linken Fahrzeugseite: Beide Türen, die Hinterradfelge, der Seitenschweller und der vordere Kotflügel wurden beschädigt. Da auch an dem anderen Fahrzeug erheblicher Schaden entstanden sein muss, bittet die Polizei in Bredstedt Hinweisgeber oder den/die Fahrer(in) des anderen Fahrzeugs um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900. Vielen Dank!

