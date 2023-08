Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 12-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Troisdorf (ots)

In Troisdorf wurde am Donnerstag (17. August) ein 12-Jähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Junge befand sich gegen 14:20 Uhr auf dem Nachhauseweg von der Schule. In der Kölner Straße stieg er aus einem Linienbus der RSVG aus und wollte einen weiteren Bus auf der Gegenfahrbahn erreichen. Daher wollte der Schüler die Straßenseite wechseln und rannte hinter dem Bus, den er gerade verlassen hatte, auf die Fahrbahn. Eine für den 12-Jährigen von rechts kommende Autofahrerin konnte das Kind nach eigener und nach Aussagen unabhängiger Zeugen nicht rechtzeitig sehen. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge zu Boden stürzte und sich Prellungen und Schürfwunden zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Kinderkrankenhaus. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden am linken Außenspiegel. Polizisten sicherten Unfallspuren, holten Aussagen von Beteiligten und Zeugen ein und fertigten im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. (Uhl)

