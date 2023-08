Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Solarmodul und Wasserpumpe aus Garten gestohlen

Troisdorf (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (16. August) drang ein Unbekannter in einen Garten in Troisdorf ein und entwendete ein Solarmodul und eine Wasserpumpe. Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Viktoriastraße meldete der Polizei, dass er über sein Mobiltelefon beobachten konnte, wie gegen 03:50 Uhr ein Mann in den Garten eindrang. Dafür überwand er eine Hecke und lief durch den Garten, den er nach etwa drei Minuten wieder verließ. Als der Anwohner später in seinem Garten nachschaute, stellte er den Diebstahl an seinem Brunnen fest. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, von schmaler Statur und hatte kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einem grünen T-Shirt und einer kurzen, grünen Stoffhose. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Rucksack des Herstellers "Nike". Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell