Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Eitorf (ots)

Am Mittwoch (16. August) kam es in Eitorf in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad. Gegen 18:05 Uhr steuerte ein 41-Jähriger sein Fahrrad auf der Siegstraße und wollte über den Kreisverkehr in die Straße "Im Laach" fahren. Im Kreisverkehr fuhr zur gleichen Zeit ein 74 Jahre alter Mann mit seinem Pkw. Der Radler leitete noch eine Vollbremsung ein und auch der Autofahrer bremste scharf und versuchte auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision, bei der der 41-Jährige über die Motorhaube flog und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte. Dabei zog sich der Zweiradfahrer eine Platzwunde am Kopf zu, die von einer Rettungswagenbesatzung zunächst vor Ort und später in einem Krankenhaus behandelt wurde. An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden. Ob der Fahrradfahrer den Peugeot übersah, oder dessen Geschwindigkeit falsch einschätzte, konnte vor Ort zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren, regelte den Verkehr um die Unfallstelle herum und fertigte eine Verkehrsunfallanzeige. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell