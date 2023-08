Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Leichtverletzt bei Auffahrunfall

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (15. August) kam es in Troisdorf zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 11:00 Uhr fuhr eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda in Oberlar auf der Sieglarer Straße. An deren Ende wollte die Frau nach rechts auf den Willy-Brandt-Ring in Richtung Bundesautobahn 59 (BAB59) abbiegen. Eine vorausfahrende 51-Jährige bremste vor dem Abbiegen ihren Nissan bis zum Stillstand ab, da sich auf dem Willy-Brandt-Ring ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt näherte. Die 62-Jährige konnte ihren Pkw auf der vom Regen noch etwas feuchten Fahrbahn nicht rechtzeitig bremsen und prallte von hinten gegen den Nissan. Dessen Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurde wegen Schmerzen im Nacken- und Halsbereich durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, der auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt wurde. (Uhl)

