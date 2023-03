Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH)(GP)Giengen an der Brenz/Geislingen - Polizei überwacht Straßenverkehr

Am Donnerstag stellte die Polizei bei Kontrollen in der Region mehrere Verstöße fest.

Ulm (ots)

(HDH) Am Nachmittag überwachten die Beamten den Verkehr in der Memminger Torstraße. Dabei zogen sie mehrere Fahrerinnen und Fahrer aus dem Verkehr. Diese hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Mit allen Verkehrsteilnehmern führte die Polizei Gespräche, in denen sie auf die Gefahren im Straßenverkehr hinwiesen.

(GP)Auch in der Heidenheimer Straße in Geislingen kontrollierte die Polizei. Gegen 11.30 Uhr stoppten sie einen 26-jährigen Fahrer eines Renault. Der telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 100 Euro.

Schützen Sie Ihr Leben und das Leben ihrer Kinder, indem Sie einen Sicherheitsgurt bei der Fahrt im Auto anlegen. Ein Gurt bewahrt Sie bei einem Unfall davor, durch ihr Auto geschleudert zu werden. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren, auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Straßenverkehr und nicht Ihrem Handy. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter "Blindfahrt". Stellen Sie sich vor, was in dieser Zeit im schlimmsten Fall alles passieren könnte. Übernehmen Sie Verantwortung und telefonieren Sie beim Fahren nur über Freisprecheinrichtungen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.runtervomgas.de.

+++++++0320835 0414021 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell