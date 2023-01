FW-HB: Feuerwehr stellt Einsatzleitdienst neu auf

Feuerwehr Bremen

Feuerwehr stellt Einsatzleitdienst neu auf

Bremen

Seit dem 2. Januar 2023 wird der Einsatzleitdienst (ELD) der Feuerwehr Bremen mit zwei festen Funktionen - statt vorher einer - im 24-Stunden-Dienst sichergestellt. So gibt es nun den ELD West und den ELD Mitte. Damit beginnt die Feuerwehr die Neuordnung der Einsatzführungsdienste.

"Mir ist sehr wichtig gewesen, dass wir uns bei den Einsatzführungsdiensten breiter aufstellen und Redundanzen schaffen", betont Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr. "Das Einsatzgebiet einer Großstadt mit mehr als 560.000 Einwohner:innen mit nur einer Funktion in der zweiten Einsatzführungsebene abzudecken, war aus unserer Sicht in der Leitung der Feuerwehr, nicht mehr zeitgemäß."

Die höchste Ebene im Einsatzführungsdienst bildet der sogenannte Direktionsdienst, der Amtsleiter selbst besitzt hier nochmal eine Sonderrolle. Stufe Zwei ist dann der ELD, auf der nächsten Ebene folgen die jeweiligen Einheitsführer von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr. Der Einsatzleitdienst rückt beispielsweise grundsätzlich zu Einsätzen mit Personengefährdung, zu Feuermeldung ab der Kategorie Wohnungsbrand, zu Brandmeldungen in besonderen Objekten und Einsätze, zu denen mehr als zwei Einheiten alarmiert worden, mit aus.

Im Durchschnitt rückt die Funktion fünf Mal am Tag aus, dies aber in der alten Konstellation zu Einsatzstellen von Rekum im Nordwesten bis Mahndorf im Südosten. Bei der Neukonzeptionierung ging es nicht primär um die Anzahl der Einsätze, sondern vielmehr um die schnellere Verfügbarkeit und die gleichwertige Aufstellung der Funktion.

"Auf der Ebene des Einsatzleitdienstes gab es zwar bislang eine Redundanz durch eine andere Funktion - jedoch nicht im gleichen System und mit der gleichen Ausstattung versehen", berichtet Heßemer. Von nun an gehen mit dem Schichtwechsel um 7 Uhr morgens zwei Einsatzleitdienste und jeweils ein:e Führungsassistent:in für 24 Stunden in den Dienst. Der ELD Mitte ist der Feuer- und Rettungswache 1 in der Innenstadt zugeordnet, der ELD West der Feuer- und Rettungswache 5 im Industriehafen.

Sie rücken jeweils mit einem baugleichen Einsatzleitwagen auf Basis eines VW Crafter-Fahrgestells aus. Der neue ELD West übernimmt als primäre Ausrückegebiete die Ortsteile Blockland und Industriehäfen sowie die Stadtteile Gröpelingen, Burglesum, Vegesack und Blumenthal. Im übrigen Stadtgebiet erfolgt die Alarmierung je nach Einsatzstichwort für den ELD Mitte.

Philipp Heßemer: "Wir befinden uns als Feuerwehr Bremen in unglaublich tiefen Veränderungsprozessen - im Bereich Personalentwicklung und -steuerung, in der Kommunikationskultur und der Diversitätsförderung sowie im Projektmanagement. Genauso wichtig ist, dass wir unsere Prozesse in der Einsatzführung immer wieder bewerten und optimieren."

