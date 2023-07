POL-PIKIB: Roller entwendet

Göllheim (ots) - Am Donnerstag, dem 29.06.2023, befuhr ein 70-jähriger PKW-Fahrer die Straße "Ruhweg" bei Göllheim, aus Richtung Füllenweide kommend, in Fahrtrichtung Göllheim. An der Kreuzung zur K 83 / K 80 wollte der PKW-Fahrer geradeaus, in Richtung B 47, weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die K 83 von Dreisen in Richtung Göllheim. Der PKW-Fahrer übersah offensichtlich den ...

mehr