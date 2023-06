Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, LKW-Fahrer als Zeuge gesucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim,Landesstr.489 (Bad Gandersheim - Ackenhausen), Höhe der dortigen Biogas-Anlage/Landwirtschaftsgut Meine. Zeit: Dienstag, 06. Juni 2023, 13:20 Uhr. Ein 12-jähriger Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Landesstr. 489, von Bad Gandersheim kommend, in Richtung Ackenhausen. In Höhe der dortigen Biogas-Anlage wurde er von einem weißen PKW mit sehr geringem Seitenabstand überholt. Bei diesem Überholmanöver sei der Schüler nach rechts auf dem Grünstreifen gedrängt worden und er stürzte. Der Schüler zog sich eine leichte Verletzung zu, die jedoch nicht behandelt werden mußte. Der PKW -Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen eingeleitet zu haben bzw. er kümmerte sich nicht um den Fahrradfahrer. Es kamen zufällig zwei PKW und ein LKW dem Schüler entgegen. Die beiden PKW-Führer fuhren weiter, der LKW-Fahrer hielt an und unterhielt sich mit dem Schüler nach seinem Befinden. Der LKW-Fahrer habe den Schüler befragt, ob er ihm Hilfe bzw. einen Rettungswagen bestellen soll. Der Schüler benötigte jedoch keine Hilfe und der LKW-Fahrer habe daher seine Fahrt fortgesetzt. Dieser LKW-Fahrer möge sich nun beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, als Zeuge melden. Aber auch an den PKW-Fahrer - weißer PKW- sei der Aufruf gerichtet, sich zur Sachverhaltsaufklärung beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

