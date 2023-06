POL-NOM: Unfall mit hohem Sachschaden

Uslar (ots) - USLAR, (go), AMTSWEG (FUSSWEG ZUM MÜHLENTOR) Sonntag, der 04.06.2023, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr. Am Sonntag, den 04.06.2023 zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr kam es zu einem Raub zum Nachteil eines 37 jährigen Uslarers. Vier bisher unbekannte Täter verfolgten den 37 jährigen im Bereich des Mühlentors. Dort wurde er geschubst und die Geldbörse von einem der Täter entwendet . Nachdem ein Zeuge dazu kam, flüchteten die Täter in Richtung Wiesenstraße und ...

