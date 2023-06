Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub

Uslar (ots)

USLAR, (go), AMTSWEG (FUSSWEG ZUM MÜHLENTOR) Sonntag, der 04.06.2023, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr. Am Sonntag, den 04.06.2023 zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr kam es zu einem Raub zum Nachteil eines 37 jährigen Uslarers. Vier bisher unbekannte Täter verfolgten den 37 jährigen im Bereich des Mühlentors. Dort wurde er geschubst und die Geldbörse von einem der Täter entwendet . Nachdem ein Zeuge dazu kam, flüchteten die Täter in Richtung Wiesenstraße und warfen die Geldbörse in der Nähe des Lavesparks weg. Die Schadenhöhe beträgt ca. 200 Euro. Die Tat wurde erst am Montag, den 05.06.2023 angezeigt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Uslar, Tel. 05571-80060.

