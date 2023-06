Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ruhiger Festivalverlauf - zwei Straftaten im Anschluss der Veranstaltung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Flugplatz, Samstag, 02.06.23, 19.00 Uhr - Sonntag, 03.06.23, 04:00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 02.06.23 fand das nunmehr zweit Open Airport Festival nach der Coronapause statt. Nach dem Start des Einlasses, gegen 19.00 Uhr konnte bei ausgelassener Stimmung ein überaus friedlicher Verlauf des Festivals verzeichnet werden. In Zusammenarbeit zwischen dem, durch den Veranstalter eingesetzten Sicherheitsdienst und der Polizei konnte aus polizeilicher Sicht das abgestimmte Sicherheitskonzept umgesetzt und die Sicherheit der Besucher während des Veranstaltung gewährleistet werden. Lediglich nach Ende der Veranstaltung kam es durch die ablaufenden Besucher zu zwei Straftaten. Gegen 02:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw den Flugplatzweg in Richtung Festivalgelände, um seine Tochter von der Veranstaltung abzuholen. Auf dem Weg dorthin wurde dieser auf dem Flugplatzweg von einer Gruppe Jugendlicher angehalten worden. Aus dieser Personengruppe heraus wurde der 50-jährge von einem der Jugendlichen durch das geöffnete Seitenfenster mehrmals in das Gesicht geschlagen. Nach der Tat flüchteten die Jugendlichen in Richtung Innenstadt. Das Opfer trug Verletzungen im Gesicht davon. Der Tatverdächtige ist ca. 17 Jahre alt und trug eine beigefarbene Bascap, die mit dem Schirm nach hinten getragen wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Zu einem weiteren Vorfall kam es vermutlich ebenfalls nach dem Verlassen des Festivalgeländes. Am Montag, 05.06.23 meldete sich eine 72-jährige Bad Gandersheimerin aus dem Flugplatzweg und teilte mit, dass in dem Tatzeitraum von Samstag, 03.06.23, 21.30 Uhr bis Sonntag, 04.06.2306.30 Uhr unbekannte Täter zwei, auf ihrer Terrasse befindlichen Blumentöpfe entfernt und teilweise zerstört haben. Der Inhalt der Töpfe wurde ebenfalls entfernt und war nicht mehr auffindbar. Da sich der Tatort auf dem Weg vom Festivalgelände in die Innenstadt befindet und zahlreiche Besucher diesen Weg nach Verlassen der Veranstaltung nutzten, ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen. Die Schadenshöhe dürfte sich im unteren zweistelligen Bereich bewegen. Auch hier bittet die Polizei Bad Gandersheim um Hinweise zu dem Vorfall.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell