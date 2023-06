POL-NOM: Falscher Handwerker entwendet Bargeld

Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Marienstraße / Ahnewende, Sonntag, 04.06.2023, 14.50 Uhr LINDAU (Wol) - Vorfahrt missachtet. Am Sonntag gegen 14.50 Uhr kam es an der Kreuzung Marienstraße / Ahnewende zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person verletzte. Ein 34-jähriger Mann aus Clausthal-Zellerfeld befuhr mit einem Pkw VW die Marienstraße in Lindau. Im Kreuzungsbereich der Straße "Ahnewende" ...

