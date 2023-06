Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Montag, den 05.06.2023, kam es im Zeitraum zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr in der Götgengasse in Einbeck zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermtl. beim Vorbeifahren bzw. Abbiegen gegen den dort ordnungsgemäß geparkten Hyundai I30 fuhr und sich vom Unfallort entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Durch den Unfall wurde die Fahrerseite beschädigt und es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell