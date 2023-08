Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 16-jährige Radfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt, Autofahrer fährt einfach weiter

Mildstedt (ots)

Am Freitagmorgen (25.08.23), gegen 07.15 Uhr, befuhr eine 16-Jährige auf ihrem Fahrrad die Mildstedter Landstraße aus Mildstedt kommend in Richtung "Weg zur Graupenmühle". In der dortigen Kurve wurde ihr Hinterrad beim Überqueren der Fahrbahn von einem silberfarbenen Auto, welches aus dem "Weg zur Graupenmühle" in Richtung Mildstedter Landstraße gefahren wurde, touchiert, woraufhin die Schülerin stürzte. Das Mädchen verletzte sich an beiden Händen und am Knie und wurde von einer RTW-Besatzung erstversorgt. Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Es soll sich um ein silberfarbenes Auto gehandelt haben. Der Fahrer war ca. 40 Jahre alt.

Die Verkehrsunfallermittler des Polizeirevieres in Husum haben die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bitten den Autofahrer und weitere Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

