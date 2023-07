Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Taxizentrale in Bad Zwischenahn

In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischen 00:00 Uhr und 04:45 Uhr, brechen noch unbekannte Täter in eine Taxizentrale in Bad Zwischenahn, Bahnhofstraße, ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begeben sich die Täter auf das Dach der Taxizentrale und hebeln dort ein Fenster auf. Aus einem Büro werden zwei Geldkassetten mit einer noch unbekannten Menge Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 044039270 in Verbindung zu setzen.

